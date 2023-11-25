Мостовой не верит, что Джикия и Соболев выйдут в стартовом составе на матч против «Балтики»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком».

«Ощущение, что «Спартаку» сегодня не будет легко. Он может выиграть, а может и проиграть. Во многих играх команда являлась явным фаворитом, а потом смотришь, они еле-еле ноги уносили. Тем более свою роль сыграет международной паузы, когда несколько игроков «Спартака» были в своих национальных командах», – сказал Мостовой «СЭ».

Также Мостовой ответил на вопрос о возможном выходе нападающего Александра Соболева и защитника Георгия Джикия в матче с первых минут.

«Спартак» отличает от других команд тем, что никогда не понятно, кто выйдет на поле в стартовом составе. В этом сезоне не было такого, чтобы Абаскаль два матча подряд выпускал одних и тех же игроков с первых минут. Думаю, что ни Джикия, ни Соболев не выйдут в стартовом составе, исходя из того, что Абаскаль, о чем мы много раз говорили, многого не понимает», – добавил Мостовой.

Матч «Балтика» – «Спартак» пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).