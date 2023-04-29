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29 апреля, 23:41

Мостовой: «У «Спартака» может быть надежда на то, что «Зенит» их недооценит»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Какие шансы у «Спартака» в матче с «Зенитом»? Можно уже уверенно говорить, что петербуржцы станут чемпионами. Мы об этом уже два тура назад сказали. Если «Зенит» захочет, то он будет играть в полную силу. А он обязательно захочет, ведь они после этого матча могут стать чемпионами. У «Спартака» может быть надежда на то, что их недооценят», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Игра между командами пройдет 7 мая. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/29/20328572.shtml?updated
Александр Мостовой
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ФК Зенит
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