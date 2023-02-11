Мостовой: «Дзюба однозначно поможет «Локомотиву». Он еще спокойно может год-два поиграть»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Положительно отношусь к тому, что «Локомотив» подписал опытных Дзюбу и Смольникова, — цитирует «РБ Спорт» Мостового. — Удивительно, что Дзюба не мог найти команду. Он однозначно поможет железнодорожникам. Нападающего уровня Артема тяжело найти в российском футболе. И Смольников поможет, он — боец. «Локомотив» сейчас преображается. Убрали немцев, тех, кто два с половиной года чудачили. Теперь эта команда однозначно вылезет из этой ситуации, там состав для первой восьмерки. А Дзюба пригодится любому клубу в России. Не по футбольным понятиям его не брали. Артем еще спокойно может год-два поиграть».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.