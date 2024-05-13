Нагорных: «Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». Договорились, что не ведем переговоров до окончания сезона»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» прокомментировал заявление агента нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Леонида Гольдмана.

Представитель футболиста считает, что в клубе приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

«Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся. Артем Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона», — сказал Нагорных «СЭ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.