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13 марта, 16:26

Мостовой: «Ивича нет в «Краснодаре», а Абаскаль до сих пор в «Спартаке. Просто немыслимо»

Алина Савинова
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Владимира Ивича из «Краснодара».

«Это просто шок, словно гром среди ясного неба. Мне такая отставка непонятна вообще. Ивича нет в «Краснодаре», а вот Абаскаль до сих пор в «Спартаке». Как? Это просто немыслимо. В прошлом сезоне команда дошла до финала Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Но там решения принимает Галицкий, ему виднее», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. Сообщалось, что «Краснодар» до конца сезона может возглавить Мурад Мусаев.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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