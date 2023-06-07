Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:59

Мостовой уверен, что российские команды смогут конкурировать в Лиге конференций

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что российские команды смогут конкурировать за победу в Лиге конференций.

«Посмотрите, кто играет в финале: «Фиорентина» и «Вест Хэм». Очень хорошие команды, сколько они прошли команд на пути. Ясно, что создали этот турнир, как лишний трофей для кого-то. Когда «Фиорентина» или «Вест Хэм» могли подумать, что они выиграют Лигу чемпионов или Европы? Так что российские команды, если будут допущены, то смогут попытать там что-нибудь. Смогут? А кто знает? Почему нет?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Мостового.

В среду, 7 июня, «Фиорентина» сыграет против «Вест Хэма» в рамках финала Лиги конференций. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004590778/1005150684_mostovoy_schitaet_chto_rossiyskie_komandyi_smogut_konkurirovat_v_lige_konferenciy
Александр Мостовой
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига конференций, финал-2023: «Фиорентина» — «Вест Хэм»
Кокорин посетит игру «Фиорентина» — «Вест Хэм» в финале Лиги конференций
«Фиорентина» — «Вест Хэм»: кто выиграет Лиги конференций? Онлайн-трансляция матча
Мойес — о финале Лиги конференций: «Фиорентина» — сильный соперник, как и все итальянские клубы»
Защитник «Фиорентины» Миленкович о финале Лиги конференций: «У нас есть шанс взять трофей, мы должны это сделать»
Марциняк назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов
Станислав Черчесов: «Кто придумал, что у «Интера» нет шансов против «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биджиев: «Ростов» неожиданно остался без медалей»

Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: кого выбрал Клаудиньо