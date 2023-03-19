Мойзес: «Чалов обладает набором всех необходимых качеств для нападающего»

Сегодня, 22:51
Защитник ЦСКА Мойзес после матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0) поделился мнением о Федоре Чалове. Форвард забил победный гол в этой встрече. Это был его 12-й забитый мяч в сезоне чемпионата России.
«Федя Чалов обладает набором всех необходимых качеств для нападающего. Заболотный тоже достаточно хороший игрок, которы хорошо ладит с Чаловым. Федя долго ждал своего шанса, и сегодня отметился голом. Они другу другу помогают, поддерживают. Их химия на лицо», — заявил Мойзес.
ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.