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Сегодня, 16:58

Мозес о положении «Спартака» в РПЛ: «Если продолжим в том же духе, то сможем побороться за чемпионство»

Иван Торопцев
Корреспондент
Виктор Мозес (справа) и Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес оценил игру своей команды в сезоне-2022/23.

Футболист не выходил на поле с августа из-за травмы ахилла.

«Конечно, я смотрел все матчи «Спартака» после того, как травмировался. Команда набрала отличный ход, парни показывают, что они голодны до побед, проявляют характер. Рад за команду и тренера, который пришел со своей философией, и она прижилась.
Осенняя часть сезона почти кончилась, сейчас главное — закрепиться на позиции, на которой мы находимся, продолжать побеждать. Мы отстаем от «Зенита» на 7 очков, все еще возможно. Если мы продолжим в том же духе, то сможем побороться за чемпионство. У нас хороший состав, классный коллектив на поле и за его пределами. Нужно сохранить то хорошее, что есть сегодня, тогда мы сможем рассчитывать на успешный конец сезона», — сказал в интервью YouTube-каналу красно-белых Мозес.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 после первого круга. «Зенит» идет на первой строчке с 39 очками.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3cnju3XAJm0
Виктор Мозес
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ФК Спартак (Москва)
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