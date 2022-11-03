Полузащитник «Спартака» Мозес рассказал, когда надеется вернуться на поле после травмы ахилла

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о ходе восстановления от травмы ахилла.

«Восстановление проходит очень хорошо, я доволен. Что касается моей травмы, то повреждение ахилла — это всегда сложно и неприятно, но это часть футбола. Процесс реабилитации проходит позитивно, я чувствую, что нахожусь на пути к выздоровлению. Самое главное — не сбавлять темп, работать изо всех сил. При этом, конечно, контролируя, что с моей ногой все нормально. Хочу вернуться в строй как можно скорее», — сказал Мозес в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Также футболист рассказал, когда планирует вернуться на поле.

«У меня сейчас только одна цель — продолжать трудиться. Все идет, как надо, нужно просто продолжать трудиться. Надеюсь, что смогу начать работать с командой на зимних сборах в Дубае. Конечно, мне очень помогла поддержка команды и болельщиков. Добрые слова от фанатов, партнеров, тренеров и других людей из клуба для меня много значат. Это дает дополнительный заряд, хочется восстановиться еще быстрее. Благодарен всем за эти слова. Почему случилась травма? Это такой тип повреждений, причину которых сложно назвать. Если спросить разных физиотерапевтов и врачей, то можно услышать разные мнения. Ясно только одно — это футбол, и подобное происходит в этой игре. Я стараюсь думать только о будущем, о том, как скорее вернуться в игру. Не думаю о том, как это случилось. От травм никто не застрахован, многие футболисты проходят через подобные травмы или травмы коленей. Сейчас моя главная цель — вернуться к тренировкам как можно быстрее, набрать форму и помогать команде», — добавил Мозес.

Мозес получил травму ахилла в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). В августе 31-летний нигериец перенес операцию на ахилле за рубежом. Футболист вернулся в Россию в среду, 2 ноября.