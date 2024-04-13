Мусаев — после поражения от «Зенита»: «Судья поплыл и провалил матч»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил судейство матча против «Зенита» (1:2) в 24-м туре РПЛ. Главным арбитром встречи работал Сергей Иванов.

— Думаю, будут вопросы по судейству. Раньше эту тему вы обходили. Можете что-то сказать сегодня?

— Все видели, что это был ужасный матч со стороны арбитра. Он дал играть жестко, а потом стал свистеть всякую ерунду. Потом просто в каких-то моментах я не понимал его решений. Они не выходят из логики. Я согласен, что судья провалил матч. Жалко, что на такую игру поставили арбитра, который сегодня поплыл, — сказал Мусаев.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».