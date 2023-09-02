На матч «Краснодар» — «Спартак» проданы все билеты впервые за три года

На матч 7-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» проданы все билеты, сообщили корреспонденту «СЭ» в кассах стадиона.

Это первый случай на домашнем матча «Краснодара» со времен ковидных ограничений. Последний раз пресс-служба клуба сообщала о том, что все билеты проданы, в октябре 2020-года во время матча Лиги чемпионов с «Челси».

Игра между командами пройдет 2 сентября в Краснодаре. Начало — в 20.00 мск.