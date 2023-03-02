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Сегодня, 16:12

Нагорных оценил получение игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, есть ли в команде желающие получить российское гражданство.

«Сейчас у нас не так много иностранных игроков. Посмотрим. Здесь же важно, чтобы человек шел к этому решению осознанно и открыто», — приводит ТАСС слова Нагорных.

Также он прокомментировал получение российского гражданства бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Хорошо, что многие ребята хотят получить российское гражданство. Думаю, это тот пример, который может и других иностранных игроков, играющих в российских чемпионатах, привести к этому», — добавил Нагорных.

24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил двум бразильским игрокам российское гражданство.

Источник: https://tass.ru/sport/17181107
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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