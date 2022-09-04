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4 сентября, 18:36

Нападающий Бальде попал в заявку «Спартака» на матч с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что нападающий Кейта Бальде может дебютировать за команду в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Бальде в заявке. Сыграет он или нет решит тренерский штаб. Мы не хотим его возводить на трон. Дайте человеку освоиться. Все еще впереди!

Все готовы сыграть, Селихов восстанавливается после болезни. Все остальные в основе. Проблемы с контрактом? Это не имеет никакого отношения. Селихов отсутствовал потому что заболел. Все мы болеем. Неправда, что акционеры притормозили его продления контракта", — заявил Зеленов «СЭ».

Матч 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября. Начало игры — 20.00 (мск).

Александр Селихов
Бальде Кейта
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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