Чалов забил в дерби впервые за три года

Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче против «Спартака», забив четвертый в карьере гол в московских дерби.

Ранее 24-летний форвард однажды огорчил «Динамо» и дважды — «Локомотив».

При этом последний мяч в ворота столичных соперников Чалов записал на свой счет больше трех лет назад — в июле 2019 года.

Голы Федора Чалова в московских дерби

Дата Турнир Матч Минута 09.04.2018 Чемпионат Динамо (д) — 1:2 60' (1:2) 20.04.2019 Чемпионат Локомотив (г) — 1:1 40' (1:1) 28.07.2019 Чемпионат Локомотив (д) — 1:0 42' (1:0) 16.10.2022 Чемпионат Спартак (д) — 1:0* 17' (1:0)

* Матч продолжается.