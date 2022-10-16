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Сегодня, 21:10

Чалов забил в дерби впервые за три года

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Федор Чалов забивает гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче против «Спартака», забив четвертый в карьере гол в московских дерби.

Ранее 24-летний форвард однажды огорчил «Динамо» и дважды — «Локомотив».

При этом последний мяч в ворота столичных соперников Чалов записал на свой счет больше трех лет назад — в июле 2019 года.

Голы Федора Чалова в московских дерби

Дата

Турнир

Матч

Минута

09.04.2018

Чемпионат

Динамо (д) — 1:2

60' (1:2)

20.04.2019

Чемпионат

Локомотив (г) — 1:1

40' (1:1)

28.07.2019

Чемпионат

Локомотив (д) — 1:0

42' (1:0)

16.10.2022

Чемпионат

Спартак (д) — 1:0*

17' (1:0)

* Матч продолжается.

Федор Чалов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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