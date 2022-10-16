Чалов забил в дерби впервые за три года

Сегодня, 21:10
Нападающий ЦСКА Федор Чалов открыл счет в матче против «Спартака», забив четвертый в карьере гол в московских дерби.
Ранее 24-летний форвард однажды огорчил «Динамо» и дважды — «Локомотив».
При этом последний мяч в ворота столичных соперников Чалов записал на свой счет больше трех лет назад — в июле 2019 года.
Голы Федора Чалова в московских дерби
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Минута
|
09.04.2018
|
Чемпионат
|
Динамо (д) — 1:2
|
60' (1:2)
|
20.04.2019
|
Чемпионат
|
Локомотив (г) — 1:1
|
40' (1:1)
|
28.07.2019
|
Чемпионат
|
Локомотив (д) — 1:0
|
42' (1:0)
|
16.10.2022
|
Чемпионат
|
Спартак (д) — 1:0*
|
17' (1:0)
* Матч продолжается.