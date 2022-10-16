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Сегодня, 21:07

Ветеран ЦСКА Пономарев — о Зобнине: «Он испортил всю спартаковскую игру»

Пономарев жестко высказался об игре Зобнина в эпизоде с голом Чалова
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на действия Романа Зобнина в эпизоде с голом Чалова.

«Это неправильно. Надо играть до конца и реагировать только на судью. Что он сам руки поднимает? Что он сам руководит игрой? Он испортил всю спартаковскую игру, когда забивался этот гол. Такие вещи непозволительны на футбольном поле. Судья разберется, а ты играй до конца и доигрывай эпизод», — сказал Пономарев «СЭ».

После первого тайма дерби в рамках 13-го тура РПЛ ЦСКА дома обыгрывает «Спартак» со счетом 1:0.

Роман Зобнин
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