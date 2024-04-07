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Сегодня, 16:32

Форвард «Факела» Марков: «Акинфеев мог не выходить на матч»

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Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 23-го тура РПЛ.

«Все пошло не так. Надо искать позитив. Лучше один раз (проиграть) 1:4, чем четыре раза 0:1. Сегодня не получилось буквально все. Нечего комментировать.

Акинфеев мог не выходить на матч, ничего бы не изменилось. Будем работать, исправлять ошибки. Реакция в раздевалке? Разноса особого не было, легкий.

ЦСКА не такой серьезный соперник в плане настроя? Не знаю. Сегодня вышли после 16-дневного перерыва. Физически чуть хуже выглядим, чем тогда. Настрой был такой же, как на «Спартак». Тогда получилось, сегодня нет», — сказал Марков.

ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.

Евгений Марков
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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