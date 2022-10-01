Кухарчук — о долгах перед игроками «Химок»: «Привык к такому. Надо справляться, другого выхода нет»

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопрос о долгах подмосковного клуба перед футболистами.

Ранее сообщалось, что в «Химках» уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.

«Я играл в Томске, где не платили больше полугода. У каждого свое в голове. Конечно, есть задолженности по ипотеке и разные нюансы, но с этим надо справляться, другого выхода нет. Можно сказать, что я привык к такому», — приводит слова Кухарчука Sport24.

«Химки» занимают 13-е место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу.