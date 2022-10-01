1 октября, 20:55
Нападающий «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопрос о долгах подмосковного клуба перед футболистами.
Ранее сообщалось, что в «Химках» уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.
«Я играл в Томске, где не платили больше полугода. У каждого свое в голове. Конечно, есть задолженности по ипотеке и разные нюансы, но с этим надо справляться, другого выхода нет. Можно сказать, что я привык к такому», — приводит слова Кухарчука Sport24.
«Химки» занимают 13-е место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования