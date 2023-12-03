Дзюба обратился к журналистам: «Пока вы не начнете уважать нас, мы не начнем уважать вас»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, почему не общается с журналистами.

— Как отменить ваш бойкот на общение с журналистами?

— Научиться задавать профессиональные вопросы.

— Давайте поговорим про футбол.

— Пока вы не начнете уважать нас, мы не будем уважать вас.

— Исключительно про футбол.

— Каждый раз так начинается, а потом какой-нибудь вброс. Сейчас пойду на ЛокоТВ, спокойно поговорю. А вам всего самого наилучшего! Я же вас не трогаю и вы меня не трогайте. Всем мира и добра! Видите, я же добрый, позитивный.