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Сегодня, 19:42

Дзюба обратился к журналистам: «Пока вы не начнете уважать нас, мы не начнем уважать вас»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, почему не общается с журналистами.

— Как отменить ваш бойкот на общение с журналистами?

— Научиться задавать профессиональные вопросы.

— Давайте поговорим про футбол.

— Пока вы не начнете уважать нас, мы не будем уважать вас.

— Исключительно про футбол.

— Каждый раз так начинается, а потом какой-нибудь вброс. Сейчас пойду на ЛокоТВ, спокойно поговорю. А вам всего самого наилучшего! Я же вас не трогаю и вы меня не трогайте. Всем мира и добра! Видите, я же добрый, позитивный.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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