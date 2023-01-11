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Сегодня, 09:56

Изидор поехал на сборы с «Локомотивом», несмотря на слухи об уходе

Руслан Минаев
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поехал на сборы с железнодорожниками. Видео с отправлением команды из аэропорта опубликовал Telegram-канал «Локо». Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард не отправится на сборы с клубом.

Первый сбор «Локомотива» запланирован с 11 по 22 января, второй — с 26 января по 6 февраля, третий — с 10 по 20 февраля. Все они пройдут в городах Абу-Даби и Дубай.

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://telesco.pe/fclokomotiv/9641
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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