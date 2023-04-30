Тугарев о Fan ID на отдельных матчах: «Пусть будет везде. Просто нужно агитировать людей получать паспорт болельщика»

Нападающий «Ростова» Роман Тугарев прокомментировал систему Fan ID на отдельных матчах.

— Новый формат Кубка России, возможное возвращение пива на стадионы — в такие трудные времена нашему футболу нужны новшества?

— Я за, главное, чтобы это делалось с головой, — цитирует игрока Metaratings.ru. — Люди вышестоящие сделают все правильно и постепенно. Надо облегчить получение Fan ID. Некоторые не хотят его делать, кому-то тяжело идти в МФЦ. Для них надо как-то облегчить процесс получения карты болельщика. А возвращение пива на стадионы — хорошо. А по поводу Fan ID, и так всех можно отследить по камерам. Поэтому, если кто-то выпьет 2-3 бокала на стадионе, ничего страшного не будет.

— Многие обсуждают введение FAN ID только на матчи с повышенной опасностью — международные матчи, дерби...

— Нет, если Fan ID есть, то пусть он будет везде. Как выбирать какие-то определенные матчи? Либо да, либо нет. Просто людей надо агитировать идти получать паспорт болельщика.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.