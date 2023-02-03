Мелкадзе: «С приходом Бердыева требования стали выше»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Под нагрузками тяжело, но так и должно быть на сборах. Это нормальная ситуация для футболистов. Что касается Бердыева, то с его приходом требования стали выше. Но при этом он где-то освобождает от оборонительных функций. Специалист с авторитетом. Команда была очень рада его назначению, я — тоже. Сильный тренер, который доказал это делом, а не словами. Ребята, которые раньше работали с Бердыевым, говорили, что он в первую очередь требует дисциплину. Если у футболиста с этим проблем нет, то все будет хорошо», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.