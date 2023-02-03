0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

3 февраля, 23:51

Мелкадзе: «С приходом Бердыева требования стали выше»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«Под нагрузками тяжело, но так и должно быть на сборах. Это нормальная ситуация для футболистов. Что касается Бердыева, то с его приходом требования стали выше. Но при этом он где-то освобождает от оборонительных функций. Специалист с авторитетом. Команда была очень рада его назначению, я — тоже. Сильный тренер, который доказал это делом, а не словами. Ребята, которые раньше работали с Бердыевым, говорили, что он в первую очередь требует дисциплину. Если у футболиста с этим проблем нет, то все будет хорошо», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-melkadze-s-prihodom-berdy-eva-trebovaniya-stali-vy-she/
Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Курбан Бердыев
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Цветков: «Заниматься стадионом в Ульяновске нужно уже сейчас»
Радченко: «Если поле «Волги» будет соответствовать регламенту, то матч с «Зенитом» лучше проводить в Ульяновске»
Мелкадзе: «Меня устроит, если «Сочи» завершит сезон в первой пятерке»
Сафонов о переходе в Азию: «Перейдем — будем там играть, не перейдем — будем ждать»
Сафонов о главном тренере Ивиче: «Основная притирка прошла. Сейчас идет момент отработки»
Сафонов заявил, что физически готов только на 50 процентов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент: «Переход Раконьяца в «Црвену Звезду» завершен, «Локомотив» может получить больше 5 млн евро»

Юрист Чичеров считает, что у «Зенита» есть шансы выиграть апелляцию в CAS