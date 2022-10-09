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Сегодня, 17:48

Соболев рассказал, в чем «Спартаку» нужно прибавить

Микеле Антонов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (5:2) в 12-м туре РПЛ.

— Победа над «Зенитом» добавила новое ощущение уверенности?

— Нет, обычная игра. Я уже говорил, что за этот матч так же дают 3 очка. Не было никакого сверхнастроя на «Зенит», и после какой-то уверенности не добавилось. После каждой победной игры добавляется уверенность. Не важно, «Зенит» это или другая команда.

— Тройка в атаке. Как между вами распределяются роли?

— Мы всегда взаимозаменяемые: то я справа, то слева или в центре. Все зависит от ситуации.

— В чем «Спартаку» надо прибавлять?

— В первую очередь, надо играть все 90 минут без спадов, чтобы нас не колбасило, а то мы играем 10 минут хорошо, а 5 плохо.

— Вы стали лучшим игроком месяца в РПЛ, не хочется стать лучшим игроком года?

— Не знаю. Я такой цели себе не ставлю. Дай Бог! Личной цели нет. Есть цель, чтобы «Спартак» набирал в матчах по три очка.

— Вы слышали трактовку Леонида Арнольдовича о том, что как только бразильцы у «Зенита» уходят, эта команда перестает быть непобедимой.

— Не слышал. Согласен ли я? Не знаю, мне кажется, любую команду можно обыграть. «Наполи» же обыгрывали, «Лестер». Это футбол. Каждая игра разная. Может быть все, что угодно. Даже аутсайдер может обыграть сильнейшего. Этим футбол и любят.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до трех матчей и поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 матчах.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с московским ЦСКА 16 октября.

Александр Соболев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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