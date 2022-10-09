Соболев забил 30-й гол за «Спартак» в чемпионате

Сегодня, 16:19
Нападающие «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев оформили дубли в матче «Крыльев Советов» и сделали очередные шаги в снайперском рейтинге команды.
Голландец сократил до семи мячей отставание от лучшего бомбардира красно-белых в чемпионатах России Егора Титова, а россиянин вплотную подобрался к десятому месту, которое делят Робсон и Николай Писарев.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Квинси Промес
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
160
|
79
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Робсон
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32
|
Александр Соболев
|
2020-н.в.
|
70
|
31
|
Артем Дзюба
|
2006-2013, 2014
|
126
|
26