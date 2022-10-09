Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:19

Соболев забил 30-й гол за «Спартак» в чемпионате

Кирилл Бурдаков
Корреспондент

Нападающие «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев оформили дубли в матче «Крыльев Советов» и сделали очередные шаги в снайперском рейтинге команды.

Голландец сократил до семи мячей отставание от лучшего бомбардира красно-белых в чемпионатах России Егора Титова, а россиянин вплотную подобрался к десятому месту, которое делят Робсон и Николай Писарев.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Егор Титов

1995-2008

324

86

Квинси Промес

2014-2018, 2021-н.в.

160

79

Роман Павлюченко

2003-2008

141

69

Андрей Тихонов

1992-2000, 2011

192

68

Веллитон

2007-2013

104

57

Владимир Бесчастных

1992-1994, 2001-2002

104

56

Илья Цымбаларь

1993-1999

146

42

Александр Ширко

1995-2001

128

40

Валерий Кечинов

1993-2000

112

35

Робсон

1997-2001

102

32

Николай Писарев

1992-1995, 1998, 2000-2001

115

32

Александр Соболев

2020-н.в.

70

31

Артем Дзюба

2006-2013, 2014

126

26

Александр Соболев
Квинси Промес
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»
СК сообщил о трех погибших в результате ЧП на Крымском мосту
В Запорожской области обстреляли казарму артбригады ВСУ
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Абаскаль: «После пропущенного гола «Спартак» показал характер и уверенность в своих силах»
Абаскаль объяснил, почему не стал менять Соболева в конце матча с «Крыльями Советов»
Зарема Салихова — о результатах «Спартака»: «Мы оставили отличный багаж»
Ризван Уциев не сыграет в ближайших матчах из-за травмы плеча
Игнатов о победе «Спартака» над «Крыльями Советов»: «Игра понравилась, ребята — молодцы!»
Соболев сымитировал будто головой разбивает экран ВАР, празднуя гол в ворота «Крыльев Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Соболев: «Красно-белые, всех с победой! Впереди ЦСКА!»

Осинькин — о поражении от «Спартака»: «В последних матчах нам дико тяжело даются голы»