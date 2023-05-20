Промес: «Мне не по душе Малком, но он классный бомбардир и чемпион»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал бомбардирскую гонку с форвардом «Зенита» Малкомом.

«Огорчило ли меня, что я проиграл бомбардирскую гонку Малкому? Нет, потому что все логично. Он играет за команду, которая идет на первом месте. И хотя мне Малком не по душе, я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир. Но только в этом сезоне. Верю, что в будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком», — цитирует форварда пресс-служба «Спартака».

На данный момент Малком с отрывом лидирует в бомбардирской гонке, забив 23 гола. У Промеса 18 мячей и он — второй. Тройку замыкает Федор Чалов (ЦСКА) с 17 голами.