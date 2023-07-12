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Сегодня, 08:37

Малком назвал уровень российского футбола очень высоким

Ана Горшкова
Корреспондент
Малком.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением об уровне российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уровень очень высокий. Когда клубы боролись за Лигу чемпионов, только один мог пробиться в турнир — чемпион. Так что у вас нет выбора: либо ты побеждаешь, либо тебя. И это сохранилось до сих пор», — приводит слова Малкома Onze Mondial.

Также 26-летний бразилец оценил инфраструктуру в России.

«Это высший европейский уровень. Я играл в «Барсе» и увидел здесь такие условия, которых никогда раньше не видел, это меня удивило, когда я приехал. Я знаю, что могу добиться еще большего, чтобы помочь клубу выиграть еще больше титулов. Я приехал, чтобы войти в историю и чтобы меня запомнили надолго», — сказал Малком.

Ранее Малком рассказал, почему решил получить российское гражданство.

Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. 26-летний форвард провел 108 матчей за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах, на его счету 42 гола и 24 результативные передачи. Его контракт действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: Onze Mondial
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
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