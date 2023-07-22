Кассьерра повторил достижение Кержакова и Кришито

Сегодня, 18:00
В матче первого тура РПЛ-2023/24 «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Оба мяча в ворота Артура Нигматуллина отправил Матео Кассьерра, который за весь прошлый чемпионат отличился всего дважды.
Колумбиец — всего третий футболист сине-бело-голубых, отметившийся дублем во встрече первого тура. В 2012 году Александр Кержаков дважды огорчил «Амкар», а в 2014-м Доменико Кришито забил два гола «Арсеналу».
Все футболисты «Зенита», которые делали дубль в матчах первого тура
|
Дата
|
Игрок
|
Гражданство
|
Матч
|
Голы
|
22.07.2012
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
Амкар (д) — 2:0
|
37' (1:0), 62' (2:0)
|
02.08.2014
|
Доменико Кришито
|
Италия
|
Арсенал (г) — 4:0
|
9' (1:0), 69' (4:0)
|
22.07.2023
|
Матео Кассьерра
|
Колумбия
|
Пари НН (г) — 2:0
|
57' (1:0), 83' (2:0)
Кассьерра — второй колумбиец, сделавший дубль в стартовой игре чемпионата. Шесть лет назад результативный старт выдал Рикардо Лаборде, который принес «Краснодару» победу над «Рубином». Все по два гола в первых турах записали на свой счет 18 футболистов. Помимо колумбийцев по два дубля оформили представители Украины (Гецко и Пестряков) и Нидерландов (Промес и Вилена).
Все легионеры, которые делали дубли в матчах первого тура
|
Дата
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клуб
|
Матч
|
Голы
|
16.03.1997
|
Иван Гецко
|
Украина
|
Алания
|
КАМАЗ (д) — 5:0
|
68' (2:0), 82' (3:0), 84' (4:0)
|
17.03.1997
|
Эдгарас Янкаускас
|
Литва
|
Торпедо
|
Шинник (г) — 3:1
|
13' (1:0), 67' (2:1)
|
28.03.1998
|
Олег Пестряков
|
Украина
|
Ростсельмаш
|
Ротор (д) — 2:2
|
49' (1:1), 90' (2:2)
|
16.03.2003
|
Иржи Ярошик
|
Чехия
|
ЦСКА
|
Рубин (д) — 4:0
|
18' (1:0), 76' (3:0)
|
13.03.2010
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
Томь
|
Ростов (г) — 2:0
|
63' (1:0), 87' (2:0)
|
23.07.2012
|
Юра Мовсисян
|
Армения
|
Краснодар
|
Рубин (д) — 2:1
|
41' (1:0), 61' (2:0)
|
16.07.2013
|
Георгий Пеев
|
Болгария
|
Амкар
|
Томь (д) — 2:0
|
2' (1:0), 10' (2:0)
|
02.08.2014
|
Доменико Кришито
|
Италия
|
Зенит
|
Арсенал (г) — 4:0
|
9' (1:0), 69' (4:0)
|
03.08.2014
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
Динамо
|
Ростов (д) — 7:3
|
15' (1:0), 67' (7:2)
|
04.08.2014
|
Мачей Рыбус
|
Польша
|
Терек
|
Амкар (д) — 4:0
|
64' (1:0), 88' (4:0)
|
31.07.2016
|
Джано Ананидзе
|
Грузия
|
Спартак
|
Арсенал (д) — 4:0
|
6' (1:0), 34' (2:0)
|
31.07.2016
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
Арсенал (д) — 4:0
|
47' (3:0), 90' (4:0)
|
16.07.2017
|
Рикардо Лаборде
|
Колумбия
|
Краснодар
|
Рубин (г) — 2:1
|
17' (1:0), 33' (2:0)
|
29.07.2018
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
Рубин
|
Краснодар (д) — 2:1
|
9' (1:0), 38' (2:1)
|
13.07.2019
|
Эрик Бикфалви
|
Румыния
|
Урал
|
Уфа (д) — 3:2
|
14' (1:0), 49' (2:0)
|
09.08.2020
|
Реми Кабелла
|
Франция
|
Краснодар
|
Уфа (г) — 3:0
|
53' (1:0), 63' (2:0)
|
25.07.2021
|
Тонни Вилена
|
Нидерланды
|
Краснодар
|
Урал (г) — 3:0
|
62' (1:0), 85' (2:0)
|
22.07.2023
|
Матео Кассьерра
|
Колумбия
|
Зенит
|
Пари НН (г) — 2:0
|
57' (1:0), 83' (2:0)
В списке лучших колумбийских бомбардиров премьер-лиги Кассьерра с 17 голами занимает второе место после Джона Кордобы из «Краснодара». Также больше одного мяча записывали себе в актив Рикардо Лаборде, Хорхе Карраскаль и Вильмар Барриос, владеющий рекордом по числу игр.
Все колумбийцы, которые забивали в чемпионатах России
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Джон Кордоба
|
Краснодар
|
2021-н.в.
|
39
|
21
|
Матео Кассьерра
|
Зенит
|
2021-н.в.
|
49
|
17
|
Рикардо Лаборде
|
Краснодар
|
2013-2018
|
73
|
12
|
Хорхе Карраскаль
|
ЦСКА
|
2022-н.в.
|
37
|
7
|
Вильмар Барриос
|
Зенит
|
2019-н.в.
|
118
|
3
|
Даниэль Бутрайго
|
Спартак Нч
|
2012
|
8
|
1
|
Дарвин Кинтеро
|
Крылья Советов
|
2007
|
11
|
1
|
Дилан Ортис
|
Уфа
|
2022
|
11
|
1
|
Хуан Карлос Эскобар
|
Крылья Советов
|
2007-2011
|
46
|
1