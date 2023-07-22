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Кассьерра повторил достижение Кержакова и Кришито

Кирилл Бурдаков
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В матче первого тура РПЛ-2023/24 «Зенит» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Оба мяча в ворота Артура Нигматуллина отправил Матео Кассьерра, который за весь прошлый чемпионат отличился всего дважды.

Колумбиец — всего третий футболист сине-бело-голубых, отметившийся дублем во встрече первого тура. В 2012 году Александр Кержаков дважды огорчил «Амкар», а в 2014-м Доменико Кришито забил два гола «Арсеналу».

Все футболисты «Зенита», которые делали дубль в матчах первого тура

Дата

Игрок

Гражданство

Матч

Голы

22.07.2012

Александр Кержаков

Россия

Амкар (д) — 2:0

37' (1:0), 62' (2:0)

02.08.2014

Доменико Кришито

Италия

Арсенал (г) — 4:0

9' (1:0), 69' (4:0)

22.07.2023

Матео Кассьерра

Колумбия

Пари НН (г) — 2:0

57' (1:0), 83' (2:0)

Кассьерра — второй колумбиец, сделавший дубль в стартовой игре чемпионата. Шесть лет назад результативный старт выдал Рикардо Лаборде, который принес «Краснодару» победу над «Рубином». Все по два гола в первых турах записали на свой счет 18 футболистов. Помимо колумбийцев по два дубля оформили представители Украины (Гецко и Пестряков) и Нидерландов (Промес и Вилена).

Все легионеры, которые делали дубли в матчах первого тура

Дата

Игрок

Гражданство

Клуб

Матч

Голы

16.03.1997

Иван Гецко

Украина

Алания

КАМАЗ (д) — 5:0

68' (2:0), 82' (3:0), 84' (4:0)

17.03.1997

Эдгарас Янкаускас

Литва

Торпедо

Шинник (г) — 3:1

13' (1:0), 67' (2:1)

28.03.1998

Олег Пестряков

Украина

Ростсельмаш

Ротор (д) — 2:2

49' (1:1), 90' (2:2)

16.03.2003

Иржи Ярошик

Чехия

ЦСКА

Рубин (д) — 4:0

18' (1:0), 76' (3:0)

13.03.2010

Сергей Корниленко

Белоруссия

Томь

Ростов (г) — 2:0

63' (1:0), 87' (2:0)

23.07.2012

Юра Мовсисян

Армения

Краснодар

Рубин (д) — 2:1

41' (1:0), 61' (2:0)

16.07.2013

Георгий Пеев

Болгария

Амкар

Томь (д) — 2:0

2' (1:0), 10' (2:0)

02.08.2014

Доменико Кришито

Италия

Зенит

Арсенал (г) — 4:0

9' (1:0), 69' (4:0)

03.08.2014

Кевин Кураньи

Германия

Динамо

Ростов (д) — 7:3

15' (1:0), 67' (7:2)

04.08.2014

Мачей Рыбус

Польша

Терек

Амкар (д) — 4:0

64' (1:0), 88' (4:0)

31.07.2016

Джано Ананидзе

Грузия

Спартак

Арсенал (д) — 4:0

6' (1:0), 34' (2:0)

31.07.2016

Квинси Промес

Нидерланды

Спартак

Арсенал (д) — 4:0

47' (3:0), 90' (4:0)

16.07.2017

Рикардо Лаборде

Колумбия

Краснодар

Рубин (г) — 2:1

17' (1:0), 33' (2:0)

29.07.2018

Сердар Азмун

Иран

Рубин

Краснодар (д) — 2:1

9' (1:0), 38' (2:1)

13.07.2019

Эрик Бикфалви

Румыния

Урал

Уфа (д) — 3:2

14' (1:0), 49' (2:0)

09.08.2020

Реми Кабелла

Франция

Краснодар

Уфа (г) — 3:0

53' (1:0), 63' (2:0)

25.07.2021

Тонни Вилена

Нидерланды

Краснодар

Урал (г) — 3:0

62' (1:0), 85' (2:0)

22.07.2023

Матео Кассьерра

Колумбия

Зенит

Пари НН (г) — 2:0

57' (1:0), 83' (2:0)

В списке лучших колумбийских бомбардиров премьер-лиги Кассьерра с 17 голами занимает второе место после Джона Кордобы из «Краснодара». Также больше одного мяча записывали себе в актив Рикардо Лаборде, Хорхе Карраскаль и Вильмар Барриос, владеющий рекордом по числу игр.

Все колумбийцы, которые забивали в чемпионатах России

Игрок

Клубы

Сезоны

Матчи

Голы

Джон Кордоба

Краснодар

2021-н.в.

39

21

Матео Кассьерра

Зенит

2021-н.в.

49

17

Рикардо Лаборде

Краснодар

2013-2018

73

12

Хорхе Карраскаль

ЦСКА

2022-н.в.

37

7

Вильмар Барриос

Зенит

2019-н.в.

118

3

Даниэль Бутрайго

Спартак Нч

2012

8

1

Дарвин Кинтеро

Крылья Советов

2007

11

1

Дилан Ортис

Уфа

2022

11

1

Хуан Карлос Эскобар

Крылья Советов

2007-2011

46

1
Александр Кержаков
Доменико Кришито
Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
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