Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:16

Мацуев — о дерби: «Схватка! Игра радовала глаз!»

Мацуев поделился эмоциями от матча «Спартака» в матче против ЦСКА
Дмитрий Барулев

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями от матча красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Настоящее дерби с бескомпромиссной борьбой. Схватка! Я всегда говорил, что дерби это всегда захватывающе, тем более, когда команды идут в лидирующей группе. Побольше бы таких матчей. Игра радовала глаз! Если говорить про «Спартак», то с одной стороны результат справедливый, с другой — обе команды не согласятся с этой ничьей, потому что могли выиграть и те, и те. Сожалею, что «Спартак» не удержал 2:1. С другой стороны, первый тайм, мягко говоря, был не за нами. Вопрос к Абаскалю: «Почему мы играли с тремя защитниками до первого гола?» И не созрел ли Зиньковский выходить в стартовом составе? Боевая ничья!» — сказал Мацуев «СЭ».

В следующем, 14-м туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Мартинс оценил игру «Спартака» в дерби с ЦСКА
Зобнин о первом голе ЦСКА: «Пытался соблюдать фэйр-плей, но защитник армейцев поступил иначе. Возможно, стоило выбить мяч»
Федотов не проиграл «Спартаку» в восьмом матче подряд
Ветеран ЦСКА — о ничьей в дерби: «Спартак» только эпизодами выглядел хорошо"
Федун оценил судейство в дерби: «Все нормально. Предвзятости, как раньше, не было»
«Зенит» увеличил отрыв до 7 очков: турнирная таблица РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ветеран ЦСКА — о ничьей в дерби: «Спартак» только эпизодами выглядел хорошо"

Федотов не проиграл «Спартаку» в восьмом матче подряд