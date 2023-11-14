Игнатов — о первой половине сезона для «Спартака»: «Есть, в чем прибавлять»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос «СЭ» об итогах первой половины сезона для красно-белых.

«В некоторых матчах могли довести до победы, когда вели в счете. В некоторых проигранный матчах, все-таки могли выигрывать. Но давайте ставить оценки уже в конце чемпионата. Нам есть, в чем прибавлять. Будем работать, впереди пауза на сборные. Отдохнем, восстановимся, подготовимся к следующему непростому выезду», — сказал Игнатов «СЭ» после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

Московская команда завершила первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте, набрав 24 очка.

25 ноября красно-белые на выезде сыграют против «Балтики» в 16-м туре РПЛ. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.