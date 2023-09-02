Непомнящий назвал «Спартак» труднопрогнозируемой командой

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского «Спартака» и «Краснодара».

«Все может быть. Понятно, что «Краснодар» подготовится к матчу и будет помнить о необходимости сохранять концентрацию на первых минутах. Поэтому сценарий этой игры может отличаться от недавней кубковой встречи команд. «Спартак» похож сам на себя. От него непонятно, чего ждать. С «Динамо» «красно-белые» блеснули и забили 4 гола за 25 минут. А в следующем матче могут не забить ни одного за всю игру. Это «Спартак». Труднопрогнозиуемая команда. Но подобное в их характере. Этим они и привлекают болельщиков», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.