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Сегодня, 15:42

Непомнящий назвал «Спартак» труднопрогнозируемой командой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящей встречи московского «Спартака» и «Краснодара».

«Все может быть. Понятно, что «Краснодар» подготовится к матчу и будет помнить о необходимости сохранять концентрацию на первых минутах. Поэтому сценарий этой игры может отличаться от недавней кубковой встречи команд. «Спартак» похож сам на себя. От него непонятно, чего ждать. С «Динамо» «красно-белые» блеснули и забили 4 гола за 25 минут. А в следующем матче могут не забить ни одного за всю игру. Это «Спартак». Труднопрогнозиуемая команда. Но подобное в их характере. Этим они и привлекают болельщиков», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11112515-nepomnyaschij-ocenil-veroyatnost-povtoreniya-scenariya-nedavnego-kubkovogo-matcha-v-novoj-vstreche-spartaka-i-krasnodara.html
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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