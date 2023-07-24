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Сегодня, 17:49

Непомнящий указал причину неудачи ЦСКА в матче с «Уралом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал причину неудачи ЦСКА в матче первого тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

«Расстроило выездное поражение ЦСКА от «Урала». Невооруженным глазом видно, что «армейцам» не хватает глубины состава. Они расстались с двумя игроками, скорее всего, покинет команду и третий. Не может играть Обляков, и есть много травмированных. У этой неудачи есть объективные причины», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

29 июля «Урал» сыграет с «Пари НН» в рамках второго тура чемпионата России, а ЦСКА на следующий день встретится с «Ахматом».

Источник: vprognoze.ru
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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