Нгамале рассказал об атмосфере в «Динамо»: «Каждый работает за каждого»

Сегодня, 13:30
Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об изменениях в команде с момента его прихода в московский клуб.
— Что изменилось в команде, у вас три победы подряд.
— Мы работаем над тем, чтобы быть лучше и лучше. Воплощаем то, что тренер хочет от нас. Двигаемся от игры к игре.
— Есть ли какая-то разница между тем, когда вы только пришли в «Динамо» и сейчас?
— Да, все немного поменялось. Ментальность игроков тоже изменилась. Каждый работает за каждого. Все хорошо.
— Вам осталось три очка до третьего места. Надеетесь ли вы до сих на медали РПЛ?
— Как я уже сказал, мы готовимся к каждой игре, усердно работаем.
22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России
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