0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:03

Нигматуллин назвал возможные неудачи «Зенита» главной интригой РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, что главной интригой во второй части сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги является возможная борьба за чемпионство между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Для меня главная интрига второй части чемпионата России — сможет ли «Спартак» впрячься в гонку с «Зенитом». Самой главной интригой в чемпионате должна быть чемпионская гонка, а ее в последнее время нет. Для меня интрига — это какие-нибудь возможные неудачи «Зенита», чем должен воспользоваться «Спартак». Хотелось бы больше спортивной составляющей и спортивной интриги. Этого я и жду», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4997825-ruslan-nigmatullin-smozhet-li-spartak-vpryachsya-v-gonku-s-zenitom-glavnaya-intriga-rpl.html
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
На Зимнем кубке РПЛ протестировали сервисы сбора статистики и аналитики матчей
Павлюченко заявил, что ему нравится игра «Спартака»
Московское «Динамо» переиграло «Аланию» в товарищеском матче
Соперников ЦСКА и «Зенита» удаляют чаще всех, у «Спартака» — больше всего карточек в истории
«СКА-Хабаровск» объявил о подписании экс-полузащитника «Торпедо» Симоняна
Акинфеев назвал голкипера, заслуживающего, на его взгляд, место первого вратаря сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченко заявил, что ему нравится игра «Спартака»

На Зимнем кубке РПЛ протестировали сервисы сбора статистики и аналитики матчей