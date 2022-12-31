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Сегодня, 13:04

Баженов назвал Пиняева гланавым открытием года в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов назвал футболиста, который стал открытием года в РПЛ.

«Если не брать молодежь «Спартака», то однозначно это Пиняев. Думаю, что он самый яркий молодой игрок 2022 года в РПЛ. На протяжении всего сезона он показывал яркую игру.

Посмотрим, как сейчас он будет играть под руководством Галактионова в «Локомотиве». Нельзя забывать, что в этом году он попал в сборную, это дорогого стоит», — сказал Баженов «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

28 декабря 18-летний хавбек подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом».

Ранее Пиняев неоднократно приезжал на стажировки в «Манчестер Юнайтед».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-bazhenov-pinyaev-samy-j-yarkij-molodoj-igrok-rpl-v-2022-godu/
Никита Баженов
Сергей Пиняев
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