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Сегодня, 22:46

Баженов: «Шитов нужен «Спартаку», мы на него рассчитываем»

Виталий Косик
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил шансы нападающего Владислава Шитова вернуться в московскую команду.

На данный момент Шитов выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Все ребята, которые находятся в аренде нужны «Спартаку». Нам очень хочется, чтобы они прогрессировали. Сейчас все зависит от Влада. Если он будет хорошо играть и конкурировать, значит поможет «Спартаку». У всех есть шанс. Главное, набрать форму, и чтобы без травм. Все футболисты «Спартака», которые сейчас в аренде талантливые. На всех клуб рассчитывает», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний форвард провел за «Крылья Советов» 17 матчей и забил два гола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-bazhenov-shitov-nuzhen-spartaku-my-na-nego-rasschity-vaem/
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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