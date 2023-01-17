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Сегодня, 22:24

Булыкин рассказал, что Дзюбе будет непросто в «Торпедо»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе форварда Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Если «Торпедо» сможет хорошо играть, а Артем будет забивать, то это будет удачное стечение обстоятельств. Но, даже учитывая опыт и мастерство, Артему будет сложно в «Торпедо», а «Торпедо» будет сложно уйти из зоны вылета. Но я всегда позитивно смотрю и думаю, что может и получиться. Многое будет зависеть от него не только на футбольном поле, но и в раздевалке, потому что он может показать свой характер, что пойдет всем во вред. Но если Артем будет показывать свой футбол и забивать, то, безусловно, поможет «Торпедо» и поможет себе вернуться в топ-нападающие», — цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

С 3 ноября 2022-го Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор». Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://betonmobile.ru/bulyikin-zayavil-chto-dzyube-budet-slozhno-v-torpedo
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