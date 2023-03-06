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Сегодня, 14:45

Норманн заявил, что очень рад вернуться на поле после травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился впечатлениями после возвращения в состав «Динамо» в матче 18 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Я очень рад вернуться на поле после травмы и долгого перерыва. Матч был трудным, многое не получилось, но здорово, что мы смогли победить. Отлично себя чувствую, постараюсь как можно быстрее набрать игровую форму», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».

26-летний Норманн получил травму в матче 12 тура РПЛ. В ноябре 2022 года футболист успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча. В общей сложности игрок пропустил 5 месяцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matias-normann-ochen-rad-vernut-sya-na-pole-posle-travmy-postarayus-kak-mozhno-by-stree-nabrat-formu/
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