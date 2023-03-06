Норманн заявил, что очень рад вернуться на поле после травмы

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился впечатлениями после возвращения в состав «Динамо» в матче 18 тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«Я очень рад вернуться на поле после травмы и долгого перерыва. Матч был трудным, многое не получилось, но здорово, что мы смогли победить. Отлично себя чувствую, постараюсь как можно быстрее набрать игровую форму», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».

26-летний Норманн получил травму в матче 12 тура РПЛ. В ноябре 2022 года футболист успешно перенес операцию, связанную с травмой плеча. В общей сложности игрок пропустил 5 месяцев.