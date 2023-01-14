Новички «Ахмата» определились с игровыми номерами

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Новичок «Ахмата» Милош Шатара будет выступать за команду под игровым номером 5, а Заим Диванович выбрал номер 24, сообщает пресс-служба клуба.
Оба футболиста прежде выступали за солигорский «Шахтер». Ранее его тренировал Сергей Ташуев.
В текущем сезоне на счету 27-летнего боснийца Шатары — 4 матча и 0 результативных действий. У 22-летнего черногорца Дивановича — 5 матчей и одна результативная передача.
В прошлом сезоне Шатара и Диванович стали чемпионами Белоруссии.
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Основные источники исследования