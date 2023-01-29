Новичок «Крыльев Советов» Гарре: «Вместе мы добьемся поставленных целей»

Новичок «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился эмоциями после перехода в самарский клуб.

«Друзья! Я приехал к вам из Аргентины, чтобы работать и приносить пользу нашему клубу. Я уважаю «Крылья» — это клуб с большой историей. Я очень рад находиться здесь. Буду играть на максимуме! Вместе мы добьемся поставленных целей! Вперед, «Крылья», — обратился Гарре к болельщикам команды через пресс-службу самарцев.

29 января клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года.

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.