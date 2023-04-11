Талалаев: «Рад, что вернулся в «Химки». Передо мной стоят не только краткосрочные задачи»

Новый главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал назначения в подмосковный клуб. Специалист подписал контракт на 5 лет.

«Поступило приглашение к серьезной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь все знакомо. Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодежи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области. Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.