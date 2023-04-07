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Юран — о контракте с «Пари НН»: «Решаем задачу, и он автоматически продлевается на два года»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Сергей Юран рассказал, на какой срок рассчитан его контракт с клубом.

— Правда, что ваш контракт с «Пари НН» рассчитан до конца сезона?

— До конца сезона. Но если мы остаемся в РПЛ, он автоматически продлевается еще на два года. То есть там уже не будет переговоров. Решаем задачу — соглашение сразу пролонгируется.

— Начинаете вы двумя гостевыми матчами с «Краснодаром» и «Динамо».

— Нет смысла сетовать на календарь. Это данность. Нужно играть и не думать о том, на каком месте находится соперник. Вверху ли он, на выезде ли матч... Что там, в Краснодаре, поле не прямоугольное, а мяч квадратный? Везде одно и то же. Повторюсь, у ребят должна быть предельная самоотдача, тогда все решаемо. Я им так и сказал. Ошибку я понять и простить могу — разберем, сделаем выводы. А вот безволие и бесхарактерность... Я этого не понимаю!

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 21 тура.

Полное интервью Сергея Юрана «СЭ» здесь

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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