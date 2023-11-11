Сегодня, 22:50
Защитник «Зенита» Нуралы Алип оценил игру команды в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
— Ваши впечатления от игры с «Краснодаром»?
— Целую неделю готовились к этому матчу. Команда на первом месте. К сожалению, не удалось выиграть. Двигаемся дальше, надо анализировать. После паузы вернемся еще сильнее.
— Показалось, что первый тайм для «Зенита» получился сложнее, чем второй. Почему?
— В первом тайме команды узнавали друг друга, щупали. Во втором тайме уже получилась перестрелка, но не удалось забить нам.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками. В следующем туре команда 25 ноября примет «Сочи».