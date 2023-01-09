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Сегодня, 11:22

Обухов надеется вернуться в РПЛ после отстранения за допинг

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал, когда он вернется на поле после допинговой дисквалификации.

«Сильно соскучился по футболу. С середины октября начал тренироваться с командой, в отпуске почти не отдыхал. Очень жду сборов, хочется поскорее вернуться на поле. В марте, скорее всего, я уже буду играть. «Оренбург» меня поддерживал все время, когда произошла эта ситуация. Я очень благодарен руководству. Уже никак не узнаешь, кто виноват в этой ситуации», — приводит слова Обухова РИА «Новости».

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе 2022 года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230109/obukhov-1843598018.html
Владимир Обухов
РПЛ
ФК Оренбург
ВАДА
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