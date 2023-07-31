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Сегодня, 21:59

Генеральный директор «Спартака» о победе над «Балтикой»: «Без валидола не обошлось»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу над «Балтикой» в матче 2-го тура чемпионата России (2:1).

«Без валидола не обошлось. Особенно в концовке. Отметил бы для себя удачную игру Тео. Доволен тем, как он играет. Будем надеяться, что и дальше будет приносить пользу. Медина? К сожалению, у него небольшая травма. Он участвовал в заминке после матча, он с командой. Но мы дали ему возможность полностью восстановиться», — сказал Малышев.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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