Генеральный директор «Спартака» о победе над «Балтикой»: «Без валидола не обошлось»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу над «Балтикой» в матче 2-го тура чемпионата России (2:1).

«Без валидола не обошлось. Особенно в концовке. Отметил бы для себя удачную игру Тео. Доволен тем, как он играет. Будем надеяться, что и дальше будет приносить пользу. Медина? К сожалению, у него небольшая травма. Он участвовал в заминке после матча, он с командой. Но мы дали ему возможность полностью восстановиться», — сказал Малышев.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.