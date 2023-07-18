Олич не считает переход Фернандеса в «Зенит» предательством: «Марио отдавал всего себя»

Экс-футболист ЦСКА Ивица Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит» предательством.

«Я не думаю, что это предательство. Марио не перешел напрямую из ЦСКА в «Зенит». Он за это время успел поиграть в Бразилии. Марио нашел новую мотивацию, хочет еще показать себя и выиграть с «Зенитом» все, что можно. Марио отдавал всего себя. И в ЦСКА, и в сборной России было так. Он профессиональный футболист, а это работа. Болельщикам сложно понять такой переход, но футболисты работают. Сегодня для футбола это нормально», — сказал Олич «СЭ».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.

17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». 32-летний защитник подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.