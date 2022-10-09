«Спасибо за поддержку, чемпионки!» Щербакова и Мельникова посетили матч «Спартака»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова посетили матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (5:2).

Московский клуб подарил прославленным спортсменкам именные футболки.

«Спасибо за поддержку, чемпионки!» — говорится в сообщении.

Благодаря победе «Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые 16 октября в гостях сыграют против ЦСКА.