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Сегодня, 17:05

«Спасибо за поддержку, чемпионки!» Щербакова и Мельникова посетили матч «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Анна Щербакова и Ангелина Мельникова.
Фото ФК «Спартак»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова посетили матч 12-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (5:2).

Московский клуб подарил прославленным спортсменкам именные футболки.

«Спасибо за поддержку, чемпионки!» — говорится в сообщении.

Благодаря победе «Спартак» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые 16 октября в гостях сыграют против ЦСКА.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Ангелина Мельникова
Анна Щербакова
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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