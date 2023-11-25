«Оренбург» сыграет с «Ахматом» в 16-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12:00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на сайте (СЭ). Трансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

«Оренбург» находится в зоне переходных матчей на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Ахмат» находится на 15-й строчке, имея в своем активе 12 баллов.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде