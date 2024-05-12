«Оренбург» — «Локомотив»: Глушенков, Пиняев и Воробьев выйдет с первых минут

«Оренбург» и «Локомотив» объявили стартовые составы перед матчем 28-го тура РПЛ. Начало игры — в 14.00 мск.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулев, Перес, Адамов, Башич, Горбани, Флорентин, Мансилья, Томпсон, Воробьев.

Запасные: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Оганесян, Малых, Михайлов, Куэро, Вера, Муро, Марин, Сидоров, Прохин.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Жерзино, Морозов, Ненахов, Батраков, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Сулейманов.

Запасные: Гилерме, Митров, Фассон, Магкеев, Тикнизян, Щетинин, Самошников, Жемалетдинов, Раков, Сарвели.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.