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Сегодня, 13:00

«Оренбург» — «Локомотив»: Глушенков, Пиняев и Воробьев выйдет с первых минут

Руслан Минаев
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«Оренбург» и «Локомотив» объявили стартовые составы перед матчем 28-го тура РПЛ. Начало игры — в 14.00 мск.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулев, Перес, Адамов, Башич, Горбани, Флорентин, Мансилья, Томпсон, Воробьев.

Запасные: Кеняйкин, Полуяхтов, Сиваков, Оганесян, Малых, Михайлов, Куэро, Вера, Муро, Марин, Сидоров, Прохин.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Жерзино, Морозов, Ненахов, Батраков, Баринов, Миранчук, Пиняев, Глушенков, Сулейманов.

Запасные: Гилерме, Митров, Фассон, Магкеев, Тикнизян, Щетинин, Самошников, Жемалетдинов, Раков, Сарвели.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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