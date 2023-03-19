Орещук: «Тюкавин заслуженно вышел в качестве капитана «Динамо» на матч с «Уралом»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в матче 20-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Константин заслуженно вышел в качестве капитана «Динамо» на матч с «Уралом», он воспитанник клуба. Тюкавин доказывает, что он лидер команды. Сейчас команда играет в интересный футбол, быстрый. Приятно смотреть на такую команду. Начали сезон тяжело, но потом выправили ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

В этом матче Тюкавин забил победный гол в ворота «Урала».

«Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.