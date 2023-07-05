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Сегодня, 23:20

Орещук: «Тренеры вратарей «Динамо» должны решить будущее Шунина и Лещука»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал будущее голкиперов бело-голубых Антона Шунина и Игоря Лещука.

«Стоит ли искать нового вратаря? Это очень интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Я считаю, что этим вопросом должны заниматься тренеры вратарей команды.

Поймите, голкиперы – это некая отдельная позиция на поле. Будущее Шунина и Лещука должны решить именно тренеры вратарей «Динамо» – только они могут понять, стоит ли клубу искать нового стража ворот или нет», – сказал Орещук.

В прошедшем сезоне «Динамо» с 45 очками заняло девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-trenery-vratarej-dinamo-dolzhny-reshit-chto-delat-s-shuniny-m-i-leshhukom/
Антон Шунин
Игорь Лещук
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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