Орлов: «Чемпионская гонка завершена? Не спешите. «Спартак» усилится зимой»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Ростовом» (3:1) в 11-м туре РПЛ не спешит называть петербургский клуб чемпионом России.

«Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен. Отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет всего 6 очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится. А вот история с «Локомотивом» просто фантастическая! Ну настолько там все сейчас плохо... Впору проводить расследование. Загадка...» — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах, второе место занимает ЦСКА (23 очка), третьим идет «Ростов» (22), «Спартак» — четвертый (22).