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Сегодня, 09:00

Орлов: «Чемпионская гонка завершена? Не спешите. «Спартак» усилится зимой»

Орлов не уверен, что «Зенит» станет чемпионом России по итогам сезона-2022/23
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Ростовом» (3:1) в 11-м туре РПЛ не спешит называть петербургский клуб чемпионом России.

«Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен. Отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет всего 6 очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится. А вот история с «Локомотивом» просто фантастическая! Ну настолько там все сейчас плохо... Впору проводить расследование. Загадка...» — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах, второе место занимает ЦСКА (23 очка), третьим идет «Ростов» (22), «Спартак» — четвертый (22).

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. «Карпин должен быть доволен. «Ростов» играл в футбол, а не выбивал мяч абы куда». Орлов — о победе «Зенита»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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